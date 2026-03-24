Во Владивостоке спасли двух рыбаков, рисковавших жизнью на тонком льду

Профилактический рейд по обеспечению безопасности на водоёмах прошёл 24 марта в районе станции Океанская во Владивостоке. В нём участвовали заместитель главы администрации города Дмитрий Свитайло, представители административной комиссии, полиция и спасатели Центра ГИМС МЧС по Приморскому краю. Проверка была организована на фоне трагедии накануне: двое рыбаков провалились под лёд, один погиб, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Сегодняшняя рыбалка могла также обернуться печальными последствиями — на тонком льду были замечены двое мужчин, которые были эвакуированы спасателями. В отношении каждого из них составлен административный протокол за выход на лед в период действующего запрета», — говорится в сообщении.
Дмитрий Свитайло отметил, что ледяной покров сейчас крайне нестабилен, и выход на такой лёд крайне опасен для жизни.
Отметим, с 28 февраля во Владивостоке действует официальный запрет на выход на лёд всех водоёмов. Выезд транспортных средств на лёд категорически запрещён круглый год. За нарушение грозит штраф до 4 000 рублей для водителей.
Также напомним, что ночью 22 марта в заливе Угловой у села Прохладное Надеждинского городского округа другой местный житель также провалился под лёд. В том случае спасателям удалось вовремя обнаружить пострадавшего и эвакуировать его на берег с помощью аэролодки — человек выжил.