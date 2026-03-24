В Ростове рядом с Парамоновскими складами могут построить жилые дома

Чтобы проект реставрации памятника окупился, собственник намерен возвести три многоэтажных жилых дома.

В Ростове рядом с Парамоновскими складами могут построить жилые дома. Об этом со ссылкой на слова первого замгубернатора Дона Владимира Ревенко пишет donnews.

Чиновник рассказал, как шли переговоры с инвестором. Чтобы проект реставрации памятника архитектуры окупился, собственник намерен возвести три многоэтажных жилых дома.

«Высотки» могут появиться на участке между Парамоновскими складами и улицей Седова. Ранее собственник говорил о строительстве трёх домов, однако эту концепцию не принял глава региона. Губернатор Дона вместо этого предложил возвести каскадные здания, которые лучше впишутся в окружающую застройку.