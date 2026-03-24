В Нижнеудинске осуждены две женщины за совместную фасовку и распространение наркотиков

В Нижнеудинске суд вынес приговор двум местным жительницам, признанным виновными в покушении на сбыт мефедрона и дизайнерского наркотика (производной N-метилофедрона, а-PVP). 47-летняя и 38-летняя женщины осуждены на 14 и 6 лет лишения свободы соответственно.
Летом прошлого года сотрудники ОМВД России по Нижнеудинскому району в ходе обысковых мероприятий вышли на след 47-летней горожанки, причастной к незаконному обороту наркотиков. В её квартире полицейские изъяли два пакета с наркотическим веществом.
В мобильном телефоне женщины обнаружили фотографии с координатами схронов. Выехав на указанные места, оперативники изъяли еще шесть подготовленных к сбыту свертков с веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое является мефедроном и производной N-метилофедрона (а-PVP).
В ходе генетической экспертизы на упаковках из-под наркотических средств была обнаружена ДНК 38-летней знакомой задержанной. Оперативники установили, что злоумышленницы совместно занимались фасовкой и распространением запрещенных веществ.
Обе фигурантки являются потребителями наркотиков, а старшая из подельниц уже имеет судимость за аналогичное преступление.
Следователями полиции были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 и 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафы в размере 500 и 150 тысяч рублей.