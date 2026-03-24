«Авангард» в Омске стартует в плей-офф во всеоружии

В Омске 24 марта стартуют игры «Авангарда» в плей-офф (0+), где его первым соперником стал «Нефтехимик». Кстати, нижнекамская команда вернулась в весенние матчи за Кубок Гагарина после трехлетнего перерыва.
На ТВ игру покажут «12-й канал» (возможно, даже комментировать это будет после паузы со скандалом и судом Максим Гречанин) и канал KHL.
В плей-офф «Авангард» и «Нефтехимик» встречались ранее в четырех сериях. Три серии выиграли «ястребы» (в 1999, 2011 и 2016 годах), в одной сильнее оказывался «Нефтехимик» (сезон-2009/10, когда прямо перед Кубком Гагарина на посту главного тренера у «ястребов» Игоря Никитина сменил неистовый Раймо Сумманен). На счету наших хоккеистов 11 победных встреч, у нижнекамцев 6. Соотношение шайбы также в пользу Омска, 46:35.
Всего же в чемпионатах страны и КХЛ у Нижнекамска и Омска было 96 матчей. Впереди «Авангард», одержавший 64 победы против 29 «Нефтехимика». Ещё три игры завершились вничью.
Расклад букмекеров на этот матч такой: на победу «Авангарда» в основное время коэффициент 1,50, на такой же выигрыш гостей 5,91. На победу Омска либо в три периода, либо в овертайме (напомним, в плей-офф буллитов давно не бывает) это 1,25, на такой же успех нижнекамцев 3,95.
В целом на то, что пройдет в данной серии дальше «Авангард», коэффициент совсем низкий, всего 1,07. То есть по сути никто не сомневается, что эту ⅛ финала выиграет именно Омск.
О том, какие ожидания от раунда у главного тренера «Авангарда» Ги Буше, мы уже писали. Он, в частности, говорил о хорошей готовности своих ребят и отметил позитив, что к этому моменту «ястребы» подошли без травм.
Судя по данным сайта арены «Авангарда», аншлага пока сегодня не намечается. И на первом, и на втором ярусах не так много, но есть свободные места. Особенно на втором ярусе.