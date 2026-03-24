Спасатели в Приморье взорвали лед и не дали мосту рухнуть в реку

Ледоход в этом году грозил обернуться серьезными последствиями: мощные глыбы льда, движущиеся с огромной силой, часто становятся настоящей проблемой для инфраструктуры. Чтобы стихия не уничтожила переправу, спасатели совместно с военными решили действовать на упреждение. Сначала во льду Арсеньевки пробурили лунки, а затем заложили в них взрывчатку. После контролируемого подрыва ледовый покров раскололся, утратив свою разрушительную мощь. Благодаря этой своевременной мере мост в Бельцово удалось отстоять.