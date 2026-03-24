Площадь Луговую во Владивостоке будут спасать от подтоплений

От подтоплений будут спасать и район вдоль реки Объяснения. Сейчас в этой зоне демонтируют незаконный гаражный кооператив. По состоянию на 24 марта 2026 года бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» вывезли уже 41 гараж, всего нужно демонтировать 133 гаража. Наличие нелегальных объектов мешает работам по дноуглублению и расчистке русла реки (а также не позволяет развернуть на этой территории застройку по проекту КРТ — имеющиеся риски подтоплений стали одной из причин, по которой проект забраковала прокуратура).