Площадь Луговую во Владивостоке будут спасать от подтоплений

Руководителю управления дорог Дмитрию Долгому уже дано поручение выделить средства и провести работы. В планах мэрии — усилить систему водоотведения четырьмя новыми дождевыми колодцами, 100 метрами труб водоотведения и добавить 50 метров водосборных лотков. Эти работы нужно выполнить до 20 мая, сейчас город ищет подрядчика.
Площадь Луговая является одним из самых проблемных мест во время интенсивных дождей. Как правило, при ливнях откачивать воду с площади приходится с помощью спецтехники.
От подтоплений будут спасать и район вдоль реки Объяснения. Сейчас в этой зоне демонтируют незаконный гаражный кооператив. По состоянию на 24 марта 2026 года бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» вывезли уже 41 гараж, всего нужно демонтировать 133 гаража. Наличие нелегальных объектов мешает работам по дноуглублению и расчистке русла реки (а также не позволяет развернуть на этой территории застройку по проекту КРТ — имеющиеся риски подтоплений стали одной из причин, по которой проект забраковала прокуратура).
Демонтаж, как передаёт мэрия, проходит без скандалов: собственники гаражей разбирают имущество и муниципальным бригадам не препятствуют.