Въезд запрещен: сколько иностранцев выдворили из Перми

«На территории Перми сейчас проживает около 90 тысяч иностранных граждан. Это примерно 70% от всех иностранцев, которые находятся в Прикамье», — отметил Стрижков.
По словам начальника пермской полиции, сотрудники ведомства регулярно проводят проверки на территории торговых центров и рынков, а также по месту жительства иностранных граждан. Полиция смотрит их трудовые договоры на соответствие выделенным квотам.
Он также добавил, что в 2025 году иностранцы совершили в Перми 70 различных преступлений (годом ранее — 84). В то же время в отношении мигрантов было совершено 40 преступлений.
Ранее «ФедералПресс» писал, что, по данным судебных приставов региона, в минувшем году из Пермского края на историческую родину принудительно депортировали 247 мигрантов. Эта цифра оказалась практически в 2,5 раза ниже, чем за 2024 год.
