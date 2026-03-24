Въезд запрещен: сколько иностранцев выдворили из Перми

ПЕРМЬ, 24 марта, ФедералПресс. В прошлом году сотрудники пермской полиции привлекли к административной ответственности около 10 тысяч мигрантов, а выдворили за пределы России 118 человек. При этом для почти 50 иностранцев запретили въезд в страну. Такие данные привел начальник Управления МВД России по Перми Вадим Стрижков, выступая на пленарном заседании гордумы.

«На территории Перми сейчас проживает около 90 тысяч иностранных граждан. Это примерно 70% от всех иностранцев, которые находятся в Прикамье», — отметил Стрижков.

По словам начальника пермской полиции, сотрудники ведомства регулярно проводят проверки на территории торговых центров и рынков, а также по месту жительства иностранных граждан. Полиция смотрит их трудовые договоры на соответствие выделенным квотам.

Он также добавил, что в 2025 году иностранцы совершили в Перми 70 различных преступлений (годом ранее — 84). В то же время в отношении мигрантов было совершено 40 преступлений.

Ранее «ФедералПресс» писал, что, по данным судебных приставов региона, в минувшем году из Пермского края на историческую родину принудительно депортировали 247 мигрантов. Эта цифра оказалась практически в 2,5 раза ниже, чем за 2024 год.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1.