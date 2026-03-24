Въезд запрещен: сколько иностранцев выдворили из Перми

ПЕРМЬ, 24 марта, ФедералПресс. В прошлом году сотрудники пермской полиции привлекли к административной ответственности около 10 тысяч мигрантов, а выдворили за пределы России 118 человек. При этом для почти 50 иностранцев запретили въезд в страну. Такие данные привел начальник Управления МВД России по Перми Вадим Стрижков, выступая на пленарном заседании гордумы.