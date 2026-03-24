Герой России Палазник рассказал о бое снайперов на колокольне

Военнослужащий Росгвардии и Герой России Никита Палазник во вторник, 24 марта, рассказал, как что снайперы его подразделения на протяжении восьми часов занимали позицию на колокольне храма при штурме одного из населенных пунктов в 2022 году.
Он отметил, что задачей подразделения было быстро прорваться в центр города, где находился храм. Штурм начался на рассвете.
— Снайперам была поставлена задача занять позицию на высокой колокольне и работать. И вот это было самое запоминающееся: зимнее утро, храм и мои пацаны лежат, снайперы, на колокольне и высматривают противника, наносят по нему огневое поражение, — отметил военнослужащий.
Палазник добавил, что в ходе еще одной операции в первый год СВО его подразделение добыло разведданные, которые позволили ночью уничтожить колонну вражеской техники, передает ТАСС.
17 ноября 2025 года украинский военнослужащий Антон Чернявский рассказал, что он и его сослуживцы столкнулись с якутскими снайперами. В результате бойцы ВСУ бросили оружие и сдались в плен в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области.