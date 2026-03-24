В чеченском селе Алхан-Кала прошло мероприятие, посвященное Красной книге

Мероприятие, посвященное Красной книге Чеченской Республики, состоялось в библиотеке в селе Алхан-Кала по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Грозненского района.
Участникам рассказали о редких и исчезающих видах растений и животных, таких как переднеазиатский леопард, зубр, безоаровый козел, кавказская серна, европейская норка, камышовый кот, выдра. Также были представлены уникальные растения, включая венерин башмачок, пыльцеголовник, ятрышник и морозник кавказский. Руководитель Грозненского лесничества Лом-Али Ахлуев показал гостям видеоролик о животном мире, занесенном в Красную книгу Чечни, и выделил виды птиц и рыб, находящихся под охраной.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.