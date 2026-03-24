ФСБ выявила поставку из Польши заминированных стелек для бойцов СВО

Отмечается, что по подозрению в контрабанде в Москве задержали иностранца 1994 года рождения. В одной из транспортно-логистической компании он получил посылку, в который находилось 504 взрывных устройства, закамуфлированных под стельки для обуви с подогревом. Весь этот груз в качестве гуманитарной помощи должны были получить бойцы СВО.