Сотрудники Федеральной Службы Безопасности России выявили поставку из Польши стелек с подогревом, которые предназначались для бойцов специальной военной операции. Стельки были заминированы. Об этом сообщили в ФСБ.
Отмечается, что по подозрению в контрабанде в Москве задержали иностранца 1994 года рождения. В одной из транспортно-логистической компании он получил посылку, в который находилось 504 взрывных устройства, закамуфлированных под стельки для обуви с подогревом. Весь этот груз в качестве гуманитарной помощи должны были получить бойцы СВО.
При этом, в ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы в качестве камуфляжа бомб могут использовать бытовые предметы.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.