Омская областная станция юных натуралистов отпразднует 100-летний юбилей

Омск, 2026 год. Омская областная станция юных натуралистов (БУ ДО «Обл СЮН») отметит вековой юбилей — 100 лет с момента своего основания. В честь этого события 1 апреля состоится торжественное мероприятие, которое пройдёт по улице Дмитриева, д. 10, в 11:00.
Омская областная станция юных натуралистов является одним из старейших образовательных учреждений региона. История её создания начинается в 1926 году с основания Сибирской педагогической биостанции, возникшей на базе юннатского кружка, организованного Сергеем Дмитриевичем Лавровым. За 100 лет станция прошла долгий путь, начиная с первых экспедиций по изучению поймы реки Иртыш и заканчивая современными экологическими проектами всероссийского масштаба.
Среди знаковых событий — победы на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1939 году, создание лаборатории цветоводства в 1944 году и организация экологической тропы «Лицом к лицу с природой» к 95-летию учреждения. Сегодня станция продолжает развивать традиции юннатского движения и реализует инновационные образовательные программы, объединяя усилия партнёров для дальнейшего развития экологического образования в регионе.
Программа юбилейного мероприятия включает:
Торжественную часть с приветственными словами почётных гостей и руководства станции; Церемонию награждения педагогов и воспитанников за достижения в эколого-биологическом образовании; Мастер-классы для гостей; Экскурсию по экологической тропе и территории станции.
Ключевые спикеры:
Гейер Оксана Валериевна, директор БУ ДО «Обл СЮН»; Представители Министерства образования Омской области; Выпускники станции разных лет.