Автовладельцы получат право выбирать госномера при регистрации авто

Госуслуги предложат доступные комбинации при регистрации автомобиля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Российские водители смогут выбирать и резервировать госномера через «Госуслуги». Законопроект, подготовленный депутатами, одобрила правительственная комиссия. Услуга будет платной.

Сейчас при регистрации машины номер выдают случайно. Из-за этого появился теневой рынок. Чтобы получить нужную комбинацию, используют автомобили-доноры, так как напрямую продавать номера запрещено. Аукционы и повышенные пошлины не помогли решить проблему.

По новому проекту, при постановке авто на учёт человек вводит свои данные и параметры машины, а система показывает доступные номера. Купить номер можно только при наличии реального автомобиля и полного пакета документов.

В правительстве попросили уточнить механизм ценообразования. Депутаты предлагали дать право устанавливать тарифы регистрирующим органам, но в кабмине настояли на централизованном регулировании, стоимость услуги определит специальное постановление.