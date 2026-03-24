Автобус из Минска запустят в литовский город, куда раньше не было рейсов. Подробности сообщает в телеграм-канале белорусский перевозчик «Атлас».
Рейсы будут выполняться из белорусской столицы в литовский Тракай два раза в день перевозчиком «Ваджен Транс». Ранее прямые автобусы из Минска ездили только до Вильнюса и Каунаса. В другие города, уточняет перевозчик, можно было доехать с пересадкой.
«Сейчас для путешественников, которым надо добраться в Тракай (город известен своим замком и историей) задача упростилась», — заметили в сообщении.
Отправление из Минска будет в 03.00 и 04.20, а в обратном направлении — в 11.00 и 14.35. Время в пути составит примерно 5,5 часов. Стоимость билета составит 130 рублей.
По пути автобус будет делать остановки в Ивье и Вороново, а в Литве — в Вильнюсе. Рейс будет выполняться через пункт пропуска «Бенякони».
«Опытные путешественники знают, что там практически не бывает задержек и очередей, а значит перевозчики скрупулезно соблюдают расписание», — уточнили в сообщении.
