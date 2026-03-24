Автобус из Минска запустят в литовский город, куда раньше не было рейсов

Рейсы будут выполняться из белорусской столицы в литовский Тракай два раза в день перевозчиком «Ваджен Транс». Ранее прямые автобусы из Минска ездили только до Вильнюса и Каунаса. В другие города, уточняет перевозчик, можно было доехать с пересадкой.