В Хабаровском крае становится всё теплее и теплее

В Хабаровском крае с каждым днем становится все теплее. Особенно днем, так что весна уже почти растопила снег, убрала лед. Веселее зачирикали во дворах воробьи. Все радуется ставшему длиннее дню и солнцу!
Конечно, теплее всего днем в среду будет на юге. Так, в Вяземском и Бикине во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов, ночью опустятся до отметки −1…-3 градуса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Комсомольске-на-Амуре, в селе имени Полины Осипенко, в Советской Гавани и в Чегдомыне во второй половине дня воздух прогреется до +7…+9 градусов, ночью до −5…-7 градусов. В Троицком днем на пару градусов теплее +9…+11, ночные температуры такие же.
В Николаевске-на-Амуре в послеобеденное время +6…+8, ночью −10…-12 градусов.
В самых северных районах еще холодно. Так, в Аяне ночью столбики термометров опустятся до −13…-15 градусов, днем от +1до −1. В Чумикане небольшой снег, днем те же колебания температур из плюса в минус, ночью −4…-6 градусов. В Охотске днем от 0 до +2, ночью еще ощутимый мороз −9…-11 градусов.
В Хабаровске в среду, 25 марта ожидаются небольшие осадки, днем +5…+7 градусов, ночью +1…-1.
На Руси Феофанов день считался границей между холодной и теплой половинами года. Снег к этому моменту обычно сходил, санный путь закрывался, почва оттаивала.
Утром 25 марта крестьяне выходили на улицу и криком приветствовали весну. А женщины и девушки разбрасывали во дворе зерно, чтобы приманить тепло. Всегда ли у них это получалось неведомо, но тепла и впрямь очень хочется.