На Тихоокеанской в Хабаровске установили новый светофор

В Хабаровске на пересечении улиц Тихоокеанской и Сибирской появился новый светофор.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на пересечении улиц Тихоокеанской и Сибирской появился новый светофорный объект, который обеспечит безопасный выезд для жителей микрорайона «Нордик», сообщает городское управление дорог и внешнего благоустройства. Как сообщает Пресс-служба администрации Хабаровска.

Обустройство перекрестка взял на себя застройщик еще на стадии планирования территории. Несмотря на наличие других светофоров поблизости, установка оборудования на данном участке соответствует ГОСТу и необходима для удобства пешеходов и автомобилистов.

Работы велись поэтапно: опоры смонтировали еще в прошлом году, а на прошлой неделе на них установили сами регулирующие устройства и дополнительные консоли.

«По ГОСТу разрешается устанавливать на перекрестках спецоборудование для безопасности. Застройщик выполнил эти работы за свой счет», — прокомментировал завсектором профильного управления мэрии Николай Жираков.

В настоящее время объект еще не функционирует. Светофор заработает в штатном режиме сразу после того, как застройщик официально передаст его на баланс администрации города.

