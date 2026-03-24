Хабаровский край увеличит экспорт туризма, образования и медицины в Азию

В Хабаровском крае обсудили потенциал наращивания экспорта услуг в рамках заседания экспортного совета при губернаторе, сообает пресс-служба регионального правительства.
Основными направлениями стали туризм, образование и медицина, а поддержку региональному бизнесу оказывает национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный Владимиром Путиным.
По словам заместителя председателя правительства по экономическим вопросам Марии Авиловой, несмотря на сложности во внешнеторговой деятельности, смена вектора на Восток открыла новые возможности для экспорта услуг. Первый заместитель министра экономического развития края Валентина Филоненко уточнила, что приоритетными странами являются Китай и государства Северо‑Восточной Азии, а в сфере образования регион конкурентоспособен в Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии. Основными потребителями медицинских услуг остаются граждане стран Средней Азии, работающие на территории края.
К 2030 году регионы должны увеличить экспорт туристических услуг в три раза относительно 2023 года. В крае разработан отраслевой проект по развитию туризма, включающий создание новых «туристических магнитов», объектов размещения и совершенствование пограничной инфраструктуры. После открытия пограничного перехода на острове Большой Уссурийский ожидается рост потока туристов из Китая.
Межрегиональный маршрут «Восточное ожерелье» объединит достопримечательности Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморья и Амурской области. Он позволит привлечь больше туристов и повысить доходы отрасли.
Экспорт медицинских услуг также развивается: в 2025 году около 22 тысяч иностранных пациентов воспользовались услугами местных клиник. Среди популярных направлений — акушерство, гинекология, терапия, стоматология, травматология и онкология.
В области образования Хабаровский край привлекает более 3 тысяч иностранных студентов из 19 стран. Крупнейшие вузы с иностранными студентами — ТОГУ, ДВГУПС и Комсомольский-на-Амуре государственный университет. Активная международная деятельность вузов позволяет расширять экспорт образовательных услуг через совместные программы, летние школы и двойные дипломы.