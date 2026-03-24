Хабаровский край увеличит экспорт туризма, образования и медицины в Азию

По словам заместителя председателя правительства по экономическим вопросам Марии Авиловой, несмотря на сложности во внешнеторговой деятельности, смена вектора на Восток открыла новые возможности для экспорта услуг. Первый заместитель министра экономического развития края Валентина Филоненко уточнила, что приоритетными странами являются Китай и государства Северо‑Восточной Азии, а в сфере образования регион конкурентоспособен в Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии. Основными потребителями медицинских услуг остаются граждане стран Средней Азии, работающие на территории края.