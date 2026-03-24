Солистка «Тату» Катина ответила на слова Джигана о вине психологов в разводах

Солистка воссоединившейся группы «Тату» Лена Катина прокомментировала заявление рэпера Джигана о семейных психологах. Рэпер утверждал, что специалисты «виноваты» в разводах, убеждая людей, что держаться за семью не обязательно. Певица в интервью KP.RU дала свой взгляд на эту тему.
«Какие-то неправильные психологи были у Джигана. Нет, я очень люблю психологию. Я думаю, что это не совсем так. Я понимаю, о чем он говорит, но в психологии учат уважать и ценить себя, то есть если два человека, которые уважают и ценят себя, они способны ценить другого человека», — сказала певица.
Артистка отметила, что в нездоровых отношениях часто проявляется «треугольник Карпина» — спасатель, жертва и палач. Находиться в такой ситуации тяжело, и иногда разрыв оказывается единственным способом сохранить внутреннее равновесие.
«Да, разрушается брак. Но, может быть, это гораздо лучше, нежели оставаться в этих отношениях и просто обрекать себя на вечное несчастье. Зачем? Мне кажется, просто люди начали немножко больше стремиться к счастью, нежели жить по шаблону», — заявила Катина.
По ее словам, психолог помогает сохранить семью, если оба партнера готовы работать над отношениями. Когда один или оба не заинтересованы, разрушение брака становится естественным исходом.