Врачи спасли нижегородца от внезапного сердечного приступа

Благодаря совместным усилиям врачей удалось вернуть к жизни 65-летнего жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
Накануне бригада скорой помощи прибыла по адресу в связи с острым сердечным приступом у мужчины. В ходе оказания экстренной помощи состояние пациента резко ухудшилось, и его сердце внезапно перестало биться.
Однако благодаря оперативному и скоординированному проведению реанимационных мероприятий удалось возобновить работу сердца. Пациент, придя в сознание, был доставлен в больницу. Хирурги-рентгенологи Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко провели экстренную операцию по стентированию и успешно восстановили нарушенный кровоток.
В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно, он идет на поправку.
