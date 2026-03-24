Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи спасли нижегородца от внезапного сердечного приступа

Благодаря совместным усилиям врачей удалось вернуть к жизни 65-летнего жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».

Накануне бригада скорой помощи прибыла по адресу в связи с острым сердечным приступом у мужчины. В ходе оказания экстренной помощи состояние пациента резко ухудшилось, и его сердце внезапно перестало биться.

Однако благодаря оперативному и скоординированному проведению реанимационных мероприятий удалось возобновить работу сердца. Пациент, придя в сознание, был доставлен в больницу. Хирурги-рентгенологи Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко провели экстренную операцию по стентированию и успешно восстановили нарушенный кровоток.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно, он идет на поправку.

Ранее нижегородские врачи спасли местного дачника, который полностью ослеп на один глаз из-за огуречного листа.