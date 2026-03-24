В Красноярском крае началась подготовка к международной акции «Диктант Победы»

24 апреля в Красноярском крае откроется более 700 площадок, где участники будут писать «Диктант Победы». Помимо традиционных площадок в школах, библиотеках, музеях и учреждениях культуры, организаторы подготовят и уникальные локации. Так, партия «Единая Россия» пригласила к участию в диктанте представителей организаций сферы образования, в том числе находящихся в ведомственном подчинении, учреждения организаций Росатома, Росгидромета, РЖД, Росавиации, Роскосмоса. Полный список площадок будет доступен на сайте акции диктантпобеды.рф. Диктант стартует ровно в 10:00, одновременно по всей стране. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов за отведенные 45 минут. Победители получат шанс поехать на празднование Дня Победы на Красную площадь в Москве. Кроме того, предусмотрена возможность выполнения диктанта дистанционно через официальный сайт мероприятия. Партия ставит перед собой цель регулярно увеличивать интерес участников, работая над содержанием вопросов, делая их увлекательными и информативными. Эту работу продолжат проводить специалисты Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. В рамках проведения восьмого «Диктанта Победы» особое внимание будет уделено знаменательной дате — 130-летию выдающегося полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вопросы диктанта охватят события, связанные с жизнью и деятельностью легендарного военачальника, другими известными советскими военными деятелями, а также юбилеи исторических событий, выпадающие на 2026 год. Важное место займет раздел, посвященный специальной военной операции. Партия «Единая Россия» запустила нейросеть под названием «Наша правда» специально для тех, кто готовится к участию в мероприятии «Диктант Победы». Проект получил технологическое сопровождение от компании «Ростелеком». Цифрового помощника разместили на официальном портале международной исторической акции диктантпобеды.рф. Благодаря этому сервису любой желающий сможет быстро и удобно задать интересующий его вопрос по истории Великой Отечественной войны и тут же получить точный и проверенный ответ, соответствующий подлинным историческим источникам. В 2025 году международная патриотическая инициатива партии «Единая Россия» «Диктант Победы» прошла уже в седьмой раз в рамках народной программы. Мероприятие собрало около 2,75 миллиона человек, среди которых были представители 97 государств, более 21 тысячи иностранцев писали диктант вне пределов России. За весь период существования проекта число точек проведения увеличилось почти в 27 раз, а общее количество участников выросло примерно в 18 раз. В Красноярском крае в 2025 году акцию поддержали свыше 21 тысячи жителей региона, установив абсолютный исторический максимум участия за все время ее проведения.