Солистка «Тату» Лена Катина: «Евровидение — это моя больная тема»

Группа «Тату» в 2003 году была настоящей мировой сенсацией. Их песни гремели по всему миру. Певиц отправляли на «Евровидение» в Ригу за победой. Однако с песней «Не верь, не бойся, не проси» они заняли третье место. Лена Катина в беседе с KP.RU заявила, что этот конкурс является для нее больной темой.
«Вот “Евровидение” — это моя больная тема, но тем не менее я бы все равно согласилась и повторила. В свое время это дало мне толчок к развитию. Я была настолько недовольна собой, что я пошла с этим что-то делать», — призналась Катина.
Она объяснила, что была недовольна своим вокалом — нервной «трясучкой» и неточностями в исполнении. Однако группа, претендующая на первое место, оказалась лишь на третьей строчке из-за подмены голосов. По словам Катиной, сегодня участие в «Евровидении» для них уже не актуально.
«Думаю, что для нас это уже пройденный этап давно. Второй раз в одну и ту же воду как бы не очень. Пытаться стать первыми? А зачем? Мы и так первые. Мы единственные», — добавила Катина.
Напомним, «Тату» получили бы победу, если бы в Великобритании не заменили зрительские голоса решением жюри. От первого места их отделяли всего три балла.