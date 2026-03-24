В МВД рассказали, что делать, если вас вербуют мошенники

Не стоит выполнять указания мошенников, даже если речь идёт об уголовном преследовании или большом вознаграждении. Рекомендуется записать номер злоумышленника, сохранить переписку и предупредить родственников, которым также могут поступить подобные звонки. После этого нужно обратиться в полицию.