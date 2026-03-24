В Березовском округе Кузбасса прошло профмероприятие для школьников

Профориентационное мероприятие «Куда пойти учиться» для школьников состоялось 16 марта в Березовском городском округе Кузбасса по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации округа.
Участниками стали более 400 учеников и педагогов. Для них была организована выставка-презентация, где шесть высших учебных заведений и 13 средних специальных учреждений представили информацию о своих программах. Будущие абитуриенты смогли узнать о специфике деятельности каждого учебного заведения, востребованных специальностях и условиях поступления, что позволило сделать осознанный выбор.
Также состоялась квиз-игра «Профессия будущего», где учащиеся смогли проверить свои знания о современных и перспективных направлениях развития рынка труда. Мероприятие не только предоставило ценную информацию, но и способствовало развитию у школьников мотивации к получению качественного образования и профессиональному самоопределению.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.