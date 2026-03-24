В Набережных Челнах скончался известный тренер по легкой атлетике Пермитин

В Набережных Челнах на 84-м году жизни скончался заслуженный тренер по легкой атлетике, мастер спорта по лыжным гонкам Виктор Александрович Пермитин.
Виктор Пермитин посвятил спорту 47 лет. Мужчина воспитал плеяду спортсменов, становившихся победителями и призерами соревнований разного уровня, прославляя город и Татарстан. Его дело продолжили сын Константин и внук Василий, которые тоже стали успешными спортсменами и тренерами по легкой атлетике.
Прощание с Виктором Пермитиным состоится 25 марта в 09:50 в часовне Боровецкой церкви.