В Набережных Челнах скончался известный тренер по легкой атлетике Пермитин

Мастер спорта по лыжным гонкам посвятил спорту 47 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах на 84-м году жизни скончался заслуженный тренер по легкой атлетике, мастер спорта по лыжным гонкам Виктор Александрович Пермитин.

Виктор Пермитин посвятил спорту 47 лет. Мужчина воспитал плеяду спортсменов, становившихся победителями и призерами соревнований разного уровня, прославляя город и Татарстан. Его дело продолжили сын Константин и внук Василий, которые тоже стали успешными спортсменами и тренерами по легкой атлетике.

Прощание с Виктором Пермитиным состоится 25 марта в 09:50 в часовне Боровецкой церкви.