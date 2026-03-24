«Люди будут хотеть слушать “Тату”: Лена Катина ответила на критику на воссоединение группы

Певица Лена Катина рассказала о реакции на критику их новых концертов. Солистка воссоединившейся группы «Тату» подчеркнула, что несмотря на операцию Юлии Волковой и естественные изменения голоса с возрастом, поклонники все равно будут слушать группу.
«Мне кажется, что в проекте “Тату”, даже если мы будем исполнять песни в 80-летнем возрасте, уже со старческими голосами, все равно люди будут хотеть это слушать», — заявила Катина в беседе с KP.RU.
По словам певицы, с возрастом голос действительно меняется у всех, особенно у женщин после рождения детей, а у Юлии Волковой операция была необходима из-за онкологии. Тем не менее, Катина уверена, что химия дуэта и узнаваемые песни делают выступления «Тату» востребованными, несмотря на любые изменения голоса.
«Потому что химия происходит, как пазл. Ты один кусочек убери из пазла — и все, и картинки нет. То есть мы вдвоем на сцене. Голоса, не голоса — они все равно есть. И они все равно узнаваемые, плюс песни», — добавила артистка.
