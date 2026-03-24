Катина вышла из себя после вопроса об отказе от латиницы в псевдонимах российских артистов: «Давайте и в загранпаспорте еще будем писать по-русски!»

Солистка воссоединившейся группы «Тату» Лена Катина резко высказалась о запрете англицизмов в псевдонимах артистов. Участница легендарного дуэта в интервью KP.RU рассказала, почему группа поет некоторые песни на английском и объяснила, почему не собирается менять свое сценическое имя Lena Katina на кириллицу.
«Мое имя пишется на латинице, потому что я интернациональный артист, у меня широкая аудитория еще и за границей. Выпускать одну и ту же песню под двумя разными именами, одну на заграницу, а вторую для России было бы странно», — заявила певица.
В целом идею заменять сценические имена артистов она назвала излишней.
«Тогда давайте в загранпаспорте еще будем писать имена по-русски! И только, исключительно. Но мне кажется, это уже немножко из разряда бреда. Как бы too much», — считает Катина.
Она также объяснила, почему воссоединившаяся группа «Тату» часть своих хитов на концертах исполняет на английском языке. Это сделано для того, чтобы не менять их тексты из-за новых правил, не вычеркивать определенные строки.
«Мы не рэперы, мы не меняем тексты, мы просто поем на другом языке», — объяснила она.
Ранее Катина рассказала, как сейчас относится к своему опыту участия на конкурсе «Евровидение». Для нее это остается больной темой.