Поддержку многодетных семей усилят в Воронежской области

Итоги мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей обсудили на совещании губернатора Александра Гусева 23 марта, сообщили в областном правительстве.
Министр соцзащиты региона Ольга Сергеева отметила, что Воронежская область выстроила собственную систему поддержки, основанную на возможностях облбюджета и межведомственном взаимодействии.
По состоянию на 1 января 2026 года 1 028 многодетных семей в области признаны нуждающимися в улучшении жилусловий. С 2013 по 2025 год на эти цели было направлено 988 млн рублей, благодаря чему поддержку получили 270 семей. По поручению главы региона в последние годы финансирование было существенно увеличено, что позволило перейти от ограниченной помощи к системной работе. В итоге за 2023−2025 годы жилищные условия улучшили 195 семей, в которых воспитываются 1 069 детей. Общий объем финансирования за этот период составил 827,7 млн рублей. В 2024 году, который был объявлен в России Годом семьи, объем финансирования увеличили до 559,2 млн рублей, а поддержку получили 135 семей, включая семьи участников СВО.
Важным моментом стало обновление критериев участия в программе. Также был оптимизирован процесс включения в реестр: теперь семьи могут подать заявку и быть включенными в программу в течение всего года.
По состоянию на март 2026 года в реестре состоит 81 многодетная семья, воспитывающая пять и более детей. На реализацию мероприятия в текущем году предусмотрено 140 млн рублей, однако фактическая потребность значительно выше.
Александр Гусев подчеркнул, что сохраняющийся высокий спрос на улучшение жилищных условий требует поиска дополнительных ресурсов:
«В 2024 году это было осознанное решение — мы стремились максимально сократить очередь. Фактически жилье получили все зарегистрированные на тот момент семьи, воспитывающие пять и более детей. Сегодня мы видим, что в 2025 году очередь вновь начала расти — и это закономерно, ведь, к счастью, в семьях рождаются дети. Уверен, мы найдем возможность — либо уже в этом году, либо в следующем — применить аналогичный подход и постараться свести очередь к минимуму».