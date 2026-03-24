Поддержку многодетных семей усилят в Воронежской области

По состоянию на 1 января 2026 года 1 028 многодетных семей в области признаны нуждающимися в улучшении жилусловий. С 2013 по 2025 год на эти цели было направлено 988 млн рублей, благодаря чему поддержку получили 270 семей. По поручению главы региона в последние годы финансирование было существенно увеличено, что позволило перейти от ограниченной помощи к системной работе. В итоге за 2023−2025 годы жилищные условия улучшили 195 семей, в которых воспитываются 1 069 детей. Общий объем финансирования за этот период составил 827,7 млн рублей. В 2024 году, который был объявлен в России Годом семьи, объем финансирования увеличили до 559,2 млн рублей, а поддержку получили 135 семей, включая семьи участников СВО.