Дворец спорта «Нагорный» продолжит функционировать как ледовая площадка

Домашней ареной для ХК «Торпедо» станет новый Ледовый дворец на Стрелке.

Источник: Время

Дворец спорта «Нагорный» по-прежнему будет работать в качестве ледовой арены и площадки для проведения культурных мероприятий после открытия нового Ледового дворца на Стрелке. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

«Дворец спорта “Нагорный” активно эксплуатируется в новом спортивном сезоне. На площадке организован тренировочный процесс нижегородских хоккейных команд и спортсменов школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта, запланировано проведение спортивных и культурных мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что парковка на 700 мест планируется возле Ледового дворца на Стрелке.