Муж Лены Катиной составил завещание до свадьбы: певица объяснила необычный жест супруга

Солистка «Тату» Катина: Хочет человек написать завещание до брака — пусть пишет.

Источник: Комсомольская правда

Солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала о необычном жесте своего мужа перед свадьбой. По словам певицы, Дмитрий составил завещание на ее имя еще до официальной церемонии, чем удивил артистку.

«Хочет человек написать завещание — пусть пишет. Потом может поменять завещание в любой момент. Наверное, с его стороны это был жест доверия, показать, что готов вообще все мне отдать, еще будучи не в браке», — подчеркнула Катина в беседе с KP.RU.

По словам Катиной, завещание не было связано с проблемами со здоровьем супруга. Хотя у Дмитрия был рецидив онкологического заболевания, но он успешно пролечился. Сама Лена не связывала его поступок с болезнью.

Свадьба пары прошла очень скромно. Молодожены зарегистрировали брак в МФЦ и затем отпраздновали событие в ресторане с семьей и ближайшими людьми. Даже друзья не присутствовали. До сих пор они спрашивают, где же была настоящая свадьба, и шутят, что торжество «зажали».

Напомним, Лена Катина и бизнесмен Дмитрий Спиридов стали супругами в 2022 году. Предприниматель сделал предложение певице всего через год после их знакомства.