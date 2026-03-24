Жители улицы Фридриха Энгельса в Воронеже останутся без воды 25 марта

25 марта в доме № 34 по улице Фридриха Энгельса будут менять задвижку диаметром 100 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого с 10:00 до 14:00 не будет холодной воды у жителей улицы в домах №№ 23 — 35, 22 — 42.
— После отключения вода на некоторое время может изменить цвет, — предупредили в РВК-Воронеж.
Но в этом нет никакой проблемы. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы. Просто, когда трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, они покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения они промываются и чистятся.