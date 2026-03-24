Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я с вами не согласна»: Солистка «Тату» поспорила со словами Губина об отсутствии гениев в шоу-бизнесе России

Лена Катина ответила на слова Губина об отсутствии гениев в шоу-бизнесе в России.

Источник: Комсомольская правда

Солистка «Тату» Лена Катина прокомментировала резонансное заявление Андрея Губина об отсутствии гениев в российском шоу-бизнесе. Певица поделилась своим мнением и оценила высказывание коллеги. Об этом артистка рассказала в интервью KP.RU.

«Это ведь его мнение, каждый сам для себя решает. Андрея Губина я очень люблю, очень люблю его песни и безумно рада, что он вернулся, так скажем, в общество, потому что его не было много лет. Он вел совсем закрытый образ жизни. Очень уважаю. Он безумно талантлив. Своего рода гений», — заявила Катина.

При этом артистка подчеркнула, что, несмотря на уважение к Губину, она не разделяет его позицию и считает, что в индустрии достаточно ярких и сильных исполнителей. По ее словам, оценка «гениальности» — вопрос времени и восприятия публики.

«Не знаю. Андрей, я с вами не согласна. На самом деле, очень-очень много талантливых людей. А насколько они гениальны, я думаю, что будут решать следующие поколения», — заключила певица.

Ранее Андрей Губин объяснил, почему не хочет возобновлять карьеру. Певец заявил, что не желает выходить на сцену в том виде, в котором он сейчас находится.