«Я с вами не согласна»: Солистка «Тату» поспорила со словами Губина об отсутствии гениев в шоу-бизнесе России

Солистка «Тату» Лена Катина прокомментировала резонансное заявление Андрея Губина об отсутствии гениев в российском шоу-бизнесе. Певица поделилась своим мнением и оценила высказывание коллеги. Об этом артистка рассказала в интервью KP.RU.
«Это ведь его мнение, каждый сам для себя решает. Андрея Губина я очень люблю, очень люблю его песни и безумно рада, что он вернулся, так скажем, в общество, потому что его не было много лет. Он вел совсем закрытый образ жизни. Очень уважаю. Он безумно талантлив. Своего рода гений», — заявила Катина.
При этом артистка подчеркнула, что, несмотря на уважение к Губину, она не разделяет его позицию и считает, что в индустрии достаточно ярких и сильных исполнителей. По ее словам, оценка «гениальности» — вопрос времени и восприятия публики.
«Не знаю. Андрей, я с вами не согласна. На самом деле, очень-очень много талантливых людей. А насколько они гениальны, я думаю, что будут решать следующие поколения», — заключила певица.
Ранее Андрей Губин объяснил, почему не хочет возобновлять карьеру. Певец заявил, что не желает выходить на сцену в том виде, в котором он сейчас находится.