То тесты, то мониторинг: В Госдуме призвали снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Несмотря на принятые государством меры по снижению бюрократической нагрузки на учителей, проблему решить не удалось. Об этом говорят итоги опроса, проведенного на платформе Max спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Потому, призвал политик, нужно принять меры по снижению этой нагрузки.
Результаты опроса показали, 65,5 процентов участников указали, что нагрузка не изменилась, 29 процентов заявили, что ее стало еще больше. И только 5,5 процента сочли, что нагрузка стала меньше.
Комментируя ответы, подписчики обратили внимание, что теперь к бумажным отчетам добавились еще и электронные. Педагогам приходится участвовать в бесконечных тестированиях и мониторингах.
Ранее Минпросвещения России утвердило новые нормы рабочего времени для педагогических работников в зависимости от их специализации. Для школьных учителей установлена учебная нагрузка 18 часов в неделю при полной ставке заработной платы.