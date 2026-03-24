Певица Лена Катина: «Я регулярно прошу прощения у старшего сына»

Певица Лена Катина в интервью KP.RU поделилась опытом воспитания двух сыновей — старшего Саши и младшего Демьяна. По словам артистки, со вторым малышом все проходит гораздо спокойнее.
«Я, кстати, регулярно прошу прощения у своего старшего сына. Говорю: “Саш, ну извини. Ты учишься в школе, а я учусь быть твоей мамой. Всю жизнь буду учиться быть твоей мамой. Потому что ты первый, ты первопроходец”, — призналась певица.
Катина объяснила, что с первым сыном материнство было настоящим шоком: колики, зубы, бессонные ночи, постоянное чувство, что это никогда не закончится. Со вторым ребенком она уже знала, какие гели помогают от зубов, и была внутренне спокойна.
Старший сын Саша очень ждал братика — еще в детском саду молился «боженьке», чтобы появился малыш, и специально просил именно мальчика. Сейчас он помогает с младшим. Лена отметила, что у Саши уже начался предпубертатный период, появляются «звоночки». Как мама подростка она тоже учится, поэтому часто просит у него помощи.
