В России предложили сделать бесплатное такси для пенсионеров: подробнее

Россиянам старше 70 лет могут дать сертификат на такси для поездки к врачу.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой предоставлять пенсионерам старше 70 лет специальные сертификаты на такси. Предполагается, что они будут использоваться исключительно для поездок в медицинские учреждения и обратно. Об этом сообщает RT, ссылаясь на копию обращения парламентария на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

По мнению автора инициативы, для многих пожилых людей главной проблемой при получении медпомощи является не столько очередь к врачу, сколько сложность с тем, чтобы до него добраться. В тексте обращения подчеркивается, что особенно остро этот вопрос стоит у граждан старше 70 лет. Ограниченная мобильность, отсутствие личного автомобиля и трудности с использованием общественного транспорта часто приводят к тому, что визиты к врачу откладываются или пропускаются вовсе.

Чернышов предложил запустить специальную программу под названием «Такси к врачу 70+». Суть идеи заключается в том, чтобы выдавать пенсионерам персональный номер сертификата с установленным лимитом поездок в месяц. Воспользоваться им можно будет как через мобильные приложения, так и позвонив по телефону диспетчеру.

Согласно задумке, в случае необходимости посетить поликлинику человек сможет самостоятельно вызвать машину, назвав номер сертификата. Оплата поездки будет происходить автоматически, но только при соблюдении обязательного условия: маршрут должен строго следовать от дома до больницы и обратно. Это позволит автоматически учитывать такую поездку как льготную.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в России пройдет ежегодная индексация социальных пенсий. Выплаты увеличатся в среднем на 1000 рублей в зависимости от категории получателя.

