Где отметить и сколько стоит праздничный стол

Воскресенье, 12 апреля, Владивосток встретит главный праздник православного календаря — Пасху. Тысячи горожан соберутся на центральных улицах, чтобы принять участие в крестном ходе от Покровского собора до Спасо-Преображенского, освятить куличи и яйца, а затем — разделить радость Воскресения Христова на концерте фольклорных коллективов.
Для автомобилистов этот день будет связан с временными неудобствами: с 14 до 16 часов перекроют движение по участкам Светланской и Океанского проспекта. Для тех, кто готовится к празднику дома, мы изучили цены в супермаркетах, сравнили предложения ресторанов и пекарен, а также даем советы, как покрасить яйца натуральными красителями и испечь кулич своими руками без ущерба для бюджета.
Программа праздника: крестный ход, молитва и концерт.
Празднование Светлой Пасхи во Владивостоке начнется в полдень. Центральным событием станет торжественное церковное шествие, которое стартует в 14:00 от Покровского кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы (на пересечении Океанского проспекта и улицы Светланской). Верующие пройдут по центральным улицам до Спасо-Преображенского собора. В 14:30 Митрополит Владивостокский и Приморский Павел обратится к собравшимся с архипастырским словом, после чего состоится освящение пасхальных яиц, угощение и христосование — традиционное троекратное приветствие «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».
В 15:00 на центральной площади развернется концертная программа с участием творческих коллективов Владивостока. Будут работать локальные площадки, где гости праздника смогут познакомиться с народными традициями, а волонтеры будут раздавать освященные яйца и угощения.
Внимание, водители: где и когда перекроют движение.
В связи с проведением массовых мероприятий администрация Владивостока вводит временные ограничения движения и парковки транспортных средств. Они будут действовать 12 апреля с 14:00 до 16:00.
Под запрет попадают следующие участки: улица Светланская — от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича, Океанский проспект — от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской (переулок Павленко).
Объезд будет организован по параллельным улицам: Алеутской, Светланской (на свободных участках), Семеновской, Суханова, Лазо, Корабельной Набережной и Уборевича.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, а горожанам, желающим принять участие в празднике, — пользоваться общественным транспортом.
Яйца к Пасхе.
«Дорого яичко к Великому дню» — эта народная мудрость как нельзя лучше отражает пасхальные реалии. Мы изучили цены в трех крупных сетях Владивостока («Пятерочка», «Реми», «Самбери») и выяснили, что даже в одном магазине стоимость десятка может отличаться более чем в два раза. В «Пятерочке» бюджетный вариант — яйца «Белоречье» по 119 рублей за десяток. Верхняя планка — «Желтоядрышко» по 169 рублей.
В «Реми» минимум такой же — 119 рублей за десяток «Фортиус». Максимум достигает 216 рублей за десяток «Яйца Приморских кур».
В «Самбери» ценовой диапазон самый широкий: от 148 рублей («Белореченское») до 251 рубля («Пасха» Надеждинское).
Таким образом, разрыв между эконом- и премиум-сегментом достигает 130 рублей. Покупателям, которые планируют красить много яиц, имеет смысл присмотреться к бюджетным вариантам в «Пятерочке» или «Реми», обратив внимание на фасовки по 15 штук — они зачастую выгоднее.
Важный практический совет: сырые магазинные яйца при температуре от +2 до +4°C хранятся от 25 до 30 дней. Пасха в этом году приходится на 12 апреля, то есть до праздника остается менее трех недель. Закупаться слишком рано не стоит, но и откладывать на последний день тоже не лучший вариант — цены традиционно поднимаются ближе к празднику.
Динамика цен: дешевле, чем в прошлом году?
Сравнение с прошлогодними показателями дает любопытную картину. В 2025 году в супермаркетах можно было найти яйца первой и второй категории даже по цене ниже 100 рублей за десяток, минимум составлял 75−87 рублей. Отборные яйца продавались от 119 до 209 рублей. Разрыв между экономом и премиумом составлял тогда всего чуть более 30 рублей.
В 2024 году ситуация была иной: в пасхальную неделю десяток отборных яиц обходился в 169−200 рублей, а первой категории — в 130−190 рублей.
В 2026 году, как мы видим, минимальная цена держится на уровне 119 рублей, но премиальный сегмент значительно подорожал (до 250 рублей). Это может быть связано как с общей инфляцией, так и с ростом издержек производителей.
Куличи и пасхи: от домашней выпечки до ресторанных шедевров.
Помимо яиц, главные угощения праздника — куличи и пасхи. Цены на них варьируются еще сильнее, и здесь каждый выбирает по своему вкусу и бюджету.
Ресторан «Токио»: кулич с клюквой (570 г) — 1100 ₽, кулич с кремом маракуйя (675 г) — 1400 ₽, пасха (735 г) — 1600 ₽ Частные кондитеры и заказы через «Фарпост»: пасха (900 г) — 2200 ₽, апельсиновый кулич с вяленой вишней (650 г) — 1300 ₽
Домашняя выпечка на заказ: кулич без начинки и декора (200 г) — 400 ₽, средний (400 г) — 750 ₽, большой (550 г) — 950 ₽
Самодельная пасха — вариант для тех, кто не хочет переплачивать и уверен в своих кулинарных талантах. Для ее приготовления потребуется творог жирностью не менее 9%, сливки 33−35%, сливочное масло, сахар или сахарная пудра, цукаты и сухофрукты. Сливки обойдутся в 200−250 рублей, творог (500 г) — от 300 до 500 рублей. Итого домашняя пасха на полкилограмма будет стоить 500−750 рублей — значительно дешевле ресторанной, но дороже простого кулича.
Секреты идеальных пасхальных яиц.
Чтобы яйца не лопнули при варке, а краска легла ровно, опытные хозяйки делятся несколькими простыми правилами. Достаньте яйца из холодильника за час до варки — резкий перепад температур часто приводит к трещинам. Добавьте в воду столовую ложку соли — это повысит плотность воды, и белок не вытечет, даже если скорлупа треснет. Протрите яйца мыльным раствором или спиртом перед окрашиванием — краска ляжет ровнее. В отличие от магазинных порошков, луковая шелуха (от желтого до темно-коричневого), свекла (розовый), куркума (золотистый), каркаде (сиреневый) и шпинат (зеленый) не вызывают сомнений в безопасности. Если вы сами сварили отвар из шелухи или заварили каркаде, вы точно знаете, что внутри нет химии.
Пасхальные подарки и наборы.
В преддверии праздника в городе уже можно найти тематические наборы для окрашивания яиц. В «Самбери» они стоят 90 рублей, в «Реми» — от 89 до 169 рублей. Рестораны и пекарни принимают предзаказы на праздничные десерты, а кондитерские предлагают сладкие подарки с зайцами, яйцами и другой пасхальной атрибутикой. Средняя цена тематического сета — от 1000 до 2500 рублей.
Пасха — праздник не столько гастрономический, сколько духовный. Однако продуманный подход к подготовке помогает встретить Светлое Христово Воскресение без лишней суеты и непредвиденных трат. Заранее закупив продукты, выбрав оптимальное соотношение цены и качества, а может быть, и испекши кулич своими руками, вы не только сэкономите бюджет, но и получите искреннюю радость от творчества.