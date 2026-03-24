Где отметить и сколько стоит праздничный стол

Чтобы яйца не лопнули при варке, а краска легла ровно, опытные хозяйки делятся несколькими простыми правилами. Достаньте яйца из холодильника за час до варки — резкий перепад температур часто приводит к трещинам. Добавьте в воду столовую ложку соли — это повысит плотность воды, и белок не вытечет, даже если скорлупа треснет. Протрите яйца мыльным раствором или спиртом перед окрашиванием — краска ляжет ровнее. В отличие от магазинных порошков, луковая шелуха (от желтого до темно-коричневого), свекла (розовый), куркума (золотистый), каркаде (сиреневый) и шпинат (зеленый) не вызывают сомнений в безопасности. Если вы сами сварили отвар из шелухи или заварили каркаде, вы точно знаете, что внутри нет химии.