В Красноярском крае заболеваемость ОРВИ снизилась более чем на 14%

На минувшей неделе в Красноярском крае отмечено уменьшение числа обращений за медицинской помощью по поводу ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости сократился на 14,4% по сравнению с предыдущим периодом, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Всего с жалобами на симптомы простуды к врачам обратились 10 207 человек. Из них 5663 случая зафиксированы в Красноярске. Несмотря на общее снижение, в трех школах краевого центра шесть классов временно перевели на дистанционный формат обучения — причиной стало отсутствие более 20% учеников.
Специалисты отмечают, что текущий уровень заболеваемости не превышает эпидемиологического порога. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной природы. В Роспотребнадзоре напоминают жителям о важности соблюдения профилактических мер.
