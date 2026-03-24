В Красноярском крае заболеваемость ОРВИ снизилась более чем на 14%

Всего с жалобами на симптомы простуды к врачам обратились 10 207 человек. Из них 5663 случая зафиксированы в Красноярске. Несмотря на общее снижение, в трех школах краевого центра шесть классов временно перевели на дистанционный формат обучения — причиной стало отсутствие более 20% учеников.