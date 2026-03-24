Лена Катина про конфликт с Юлей Волковой: «Никто не извинялся»

Солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала о своих отношениях с Юлией Волковой после давнего конфликта. Певица в беседе с KP.RU призналась, что им удалось наладить общение, однако прошлые разногласия они специально не обсуждали.
«Что касается конфликта, мы его не разрешали, мне кажется, что мы просто посмотрели друг в друга в глаза и как-то приняли это. Никто не извинялся», — поделилась Катина.
По ее словам, за годы разлуки обе артистки повзрослели и переосмыслили многие вещи. Сейчас между ними сложились теплые человеческие отношения, которые сложно назвать как полноценной дружбой, так и просто рабочим взаимодействием.
«Нас многое связывает, и, конечно, у нас с ней теплые отношения. Назвать это не дружбой сложно, назвать это супердружбой тоже сложно. У нас просто очень хорошие человеческие отношения», — добавила певица.
Идея воссоединения, как отметила Катина, возникла не сразу. Поклонники долго просили об этом, а затем последовало интересное предложение от команд артисток. Они встретились, обсудили детали и решили попробовать снова работать вместе. При этом певица подчеркнула, что никто не знает, как долго продлится этот союз.
Напомним, участницы группы «Тату» объявили о воссоединении дуэта спустя 14 лет летом 2025 года.