Собянин рассказал о новом методе сборки тоннелепроходческих комплексов

Как отметил глава города, при подготовке щита «Татьяна» для правого перегонного тоннеля сложность возросла. Пространство для него сократилось из-за уже работающих систем щита «Ольга». Инженеры разработали нестандартный подход — сборку с применением конвейерной системы. Она собирает породу в компактный накопитель, а грунт поднимается на поверхность с помощью грейфера. Это позволило сохранить в котловане зону для безопасного передвижения рабочих.