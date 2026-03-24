Собянин рассказал о новом методе сборки тоннелепроходческих комплексов

Столичный градоначальник Сергей Собянин выступил с заявлением, что московские метростроители разработали уникальный метод сборки тоннелепроходческих комплексов. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
По информации мэра Москвы, в ходе работ на участке между станциями «Новомосковская» и «Сосенки» Троицкой линии метростроителям пришлось прокладывать тоннели в весьма стесненных условиях. Стандартная длина котлована для сборки тоннелепроходческого щита должна превышать 100 метров, однако в данном случае его габариты составили всего 30 на 25 метров.
Для решения задачи инженеры оптимизировали конструкцию щита «Ольга», работающего в левом перегонном тоннеле: его длина была сокращена с 106 до 70 метров. Комплекс разделили на отдельные секции, которые поэтапно опускали в котлован. В процессе сборки машина продвигалась вдоль стенок площадки, изгибаясь по траектории, напоминающей движение змеи.
Как отметил глава города, при подготовке щита «Татьяна» для правого перегонного тоннеля сложность возросла. Пространство для него сократилось из-за уже работающих систем щита «Ольга». Инженеры разработали нестандартный подход — сборку с применением конвейерной системы. Она собирает породу в компактный накопитель, а грунт поднимается на поверхность с помощью грейфера. Это позволило сохранить в котловане зону для безопасного передвижения рабочих.