Во всех регионах Беларуси вырастут цены на проезд

Речь идет о повышении стоимости перевозки пассажиров и багажа на городских и пригородных маршрутах.
В городах талончик на проезд в общественном транспорте подорожал в среднем на 15 копеек — до 1,05 рубля за поездку на обычных маршрутах и до 1,15 рубля на экспресс-маршрутах.
Пригородные перевозки подорожали до 0,14 рубля за 1 км проезда на обычных маршрутах, 0,16 рубля за 1 км — на скоростных и дополнительных рейсах и 0,17 рубля — на экспрессных маршрутах.
Это предельные максимальные тарифы, которые разрешено устанавливать перевозчикам. Соответственно, во всех регионах подорожают и проездные билеты на все виды транспорта.
В Минске с 27 марта проезд в городском транспорте также дорожает на 15 копеек.