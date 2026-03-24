Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во всех регионах Беларуси вырастут цены на проезд

Вслед за Минском все регионы Беларуси синхронно приняли решения повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Большинство документов уже официально опубликованы, остальные — зарегистрированы на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Freepik

Речь идет о повышении стоимости перевозки пассажиров и багажа на городских и пригородных маршрутах.

В городах талончик на проезд в общественном транспорте подорожал в среднем на 15 копеек — до 1,05 рубля за поездку на обычных маршрутах и до 1,15 рубля на экспресс-маршрутах.

Пригородные перевозки подорожали до 0,14 рубля за 1 км проезда на обычных маршрутах, 0,16 рубля за 1 км — на скоростных и дополнительных рейсах и 0,17 рубля — на экспрессных маршрутах.

Это предельные максимальные тарифы, которые разрешено устанавливать перевозчикам. Соответственно, во всех регионах подорожают и проездные билеты на все виды транспорта.

В Минске с 27 марта проезд в городском транспорте также дорожает на 15 копеек.