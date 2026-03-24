В Европейском союзе всерьез обеспокоены тем, что конфиденциальные документы блока могут якобы оказаться в руках Москвы через депутатов от партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех евродипломатов.
Поводом для тревоги стал доступ депутатов АдГ к закрытой базе данных, содержащей тысячи внутренних документов Евросоюза. Среди них — конфиденциальные записи переговоров послов, на которых дипломаты обсуждают позиции своих стран по ключевым геополитическим вопросам. Некоторые европейские чиновники боятся, что все это якобы могут слить политикам из России. Ведь, как известно, члены АдГ хотят наладить отношения с нашим государством.
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.