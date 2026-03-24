Вашингтон переложил проблему с блокировкой помощи Украине на Брюссель: подробности

Паздер назвал ситуацию с блокировкой кредита Украине внутренним вопросом ЕС, а не Соединенных Штатов. Европейцам предстоит определить, как и в каком объеме финансировать Украину, отметил он. При этом постпред уточнил, что Вашингтон и Будапешт разделяют взгляды по ряду вопросов, а президент США Дональд Трамп симпатизирует венгерскому премьеру Виктору Орбану.
Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро в связи с остановкой Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Будапешт обвинил киевский режим в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС и в попытке повлиять на предстоящие парламентские выборы в Венгрии, которые назначены на 12 апреля. Евросоюз между тем не исключает возможности применить угрозы в отношении Орбана, если он не изменит свою позицию по украинскому вопросу.