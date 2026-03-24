Вашингтон переложил проблему с блокировкой помощи Украине на Брюссель: подробности

Паздер назвал блокировку Венгрией 90 млрд евро для Киева внутренним делом ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США считает, что Евросоюз (ЕС) должен самостоятельно решать проблему с вето Венгрии на выделение Киеву кредита в 90 миллиардов евро. Об этом заявил постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер в интервью Politico.

Паздер назвал ситуацию с блокировкой кредита Украине внутренним вопросом ЕС, а не Соединенных Штатов. Европейцам предстоит определить, как и в каком объеме финансировать Украину, отметил он. При этом постпред уточнил, что Вашингтон и Будапешт разделяют взгляды по ряду вопросов, а президент США Дональд Трамп симпатизирует венгерскому премьеру Виктору Орбану.

Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро в связи с остановкой Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Будапешт обвинил киевский режим в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС и в попытке повлиять на предстоящие парламентские выборы в Венгрии, которые назначены на 12 апреля. Евросоюз между тем не исключает возможности применить угрозы в отношении Орбана, если он не изменит свою позицию по украинскому вопросу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше