Вашингтон переложил проблему с блокировкой помощи Украине на Брюссель: подробности

Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро в связи с остановкой Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Будапешт обвинил киевский режим в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС и в попытке повлиять на предстоящие парламентские выборы в Венгрии, которые назначены на 12 апреля. Евросоюз между тем не исключает возможности применить угрозы в отношении Орбана, если он не изменит свою позицию по украинскому вопросу.