В Иркутской области состоялась «Неделя без турникетов»

«Неделя без турникетов» проходила с 16 по 20 марта в Иркутской области в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда и занятости региона.
Школьники и студенты посетили более 170 предприятий и организаций Приангарья. Они увидели работу компаний, смогли задать интересующие вопросы сотрудникам и установить полезные контакты для дальнейшего трудоустройства. Работодатели рассказали молодым людям о специфике производства и востребованных профессиях, ознакомили их с рабочими процессами и провели презентации вакансий.
Например, в городе Усть-Илимске ребята стали участниками экскурсии в районную больницу. В поселке Залари юные гости знакомились с работой модельной библиотеки, а для студентов первого курса Киренского педагогического профессионального колледжа прошла встреча с сотрудниками Алексеевской ремонтно-эксплуатационной базы речного флота. Кроме того, для учеников из отдаленных школ специалисты кадрового центра в Катангском районе организовали экскурсию в пожарную часть.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.