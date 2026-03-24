Два кредитора намереваются подать иск о банкротстве преемника Decathlon

Две российские компании — ООО «Юридическая сила» и ООО «Элара» — планируют подать иск о банкротстве АО «Октоблу», сообщает «Коммерсантъ». Эта компания управляет сетью спортивных магазинов Desport, которая была создана на базе бывших точек Decathlon в России.
По информации «Юридической силы», которая представляет интересы шести контрагентов сети, ситуация с финансами «Октоблу» значительно ухудшилась. Ранее компания быстро решала вопросы с долгами и успешно справлялась с финансовыми трудностями. Однако сейчас, пишет издание, обязательства накапливаются, а скорость их погашения существенно снизилась. Представители Desport пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее компания «Одежда 3000», управляющая сетью магазинов Modis, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. По мнению экспертов, финансовые проблемы ритейлера начались после смерти основателя Игоря Сосина, из-за чего бренд потерял стратегическое направление развития и столкнулся с долгами, которые стало невозможно обслуживать.