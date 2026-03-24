СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают вступление в войну против Ирана

Саудовская Аравия и ОАЭ могут принять участие в боевых действиях против Ирана на стороне Соединенных Штатов. Это обусловлено тем, что Тегеран атаковал объекты на их территории. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что Эр-Рияд разрешил Вооруженным силам США использовать свою авиабазу имени короля Фахда. По мнению журналистов, решение о вступлении в военный конфликт — это «лишь вопрос времени».

В материале уточняют, что власти ОАЭ также обсуждают возможность вступить в конфликт и настроены против перемирия Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.

В зарубежных СМИ появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа в качестве потенциального лидера страны, поддерживаемого Соединенными Штатами.

При этом Дональд Трамп заявил, что после якобы «гибели Ирана» главным врагом Вашингтона стала Демократическая партия, которая, по его словам, является крайне некомпетентной.

8 марта власти ОАЭ, согласно данным израильских СМИ, впервые нанесли удар по территории Ирана. Соответствующие действия были предприняты из-за регулярных обстрелов со стороны Тегерана.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
