СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают вступление в войну против Ирана

Уточняется, что Эр-Рияд разрешил Вооруженным силам США использовать свою авиабазу имени короля Фахда. По мнению журналистов, решение о вступлении в военный конфликт — это «лишь вопрос времени».
В материале уточняют, что власти ОАЭ также обсуждают возможность вступить в конфликт и настроены против перемирия Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.
В зарубежных СМИ появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа в качестве потенциального лидера страны, поддерживаемого Соединенными Штатами.
При этом Дональд Трамп заявил, что после якобы «гибели Ирана» главным врагом Вашингтона стала Демократическая партия, которая, по его словам, является крайне некомпетентной.
8 марта власти ОАЭ, согласно данным израильских СМИ, впервые нанесли удар по территории Ирана. Соответствующие действия были предприняты из-за регулярных обстрелов со стороны Тегерана.