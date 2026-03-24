Минздрав: Посещающих сауны и бани мужчин направят на спермограмму

Если в ответе на вопрос в анкете по оценке рисков нарушений репродуктивного здоровья мужчина напишет, что регулярно посещает бани, сауны и другие места с повышенной температурой, его отправят на исследование качества спермы. Об этом стало известно во вторник, 24 марта, из методических рекомендаций Минздрава России по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.