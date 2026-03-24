Минздрав: Посещающих сауны и бани мужчин направят на спермограмму

Если в ответе на вопрос в анкете по оценке рисков нарушений репродуктивного здоровья мужчина напишет, что регулярно посещает бани, сауны и другие места с повышенной температурой, его отправят на исследование качества спермы. Об этом стало известно во вторник, 24 марта, из методических рекомендаций Минздрава России по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.
— При ответе «да» на вопросы анамнестической анкеты № 1 пациент направляется на второй этап ДОРЗ на базовое исследование качества спермы (спермограмму) с последующей консультацией врача-уролога, — передает ТАСС.
Уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, что переохлаждение нарушает естественный баланс защитных клеток, позволяя патогенным микроорганизмам активироваться и вызывать воспаление предстательной железы, мочевого пузыря и почек. Специалист пояснил, что долгое нарушение циркуляции крови влияет на работу яичек, производящих гормоны и сперму.
Ранее он отметил, что мужчинам с простатитом, варикоцеле, инфекциями мочеполовой системы, эпидидимитом и орхитом не следует посещать сауны и бани, поскольку жара может негативно повлиять на их здоровье.