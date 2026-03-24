Олег Митволь вышел на свободу из колонии в Коломне

Олега Митволя задержали в 2022 году при попытке вылететь в Дубай. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Следствие настаивало, что при строительстве метро в Красноярске Митволь как гендиректор АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» передал заказчику заведомо непригодную проектную документацию от 1989 года и фиктивные результаты инженерных изысканий. Подрядчик в итоге получил 954 млн руб. Уголовное дело рассматривали в особом порядке, так как Митволь заключил сделку со следствием. В 2023 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии.