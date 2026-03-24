Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олег Митволь вышел на свободу из колонии в Коломне

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу из колонии в подмосковной Коломне. Информацию об этом подтвердил корреспонденту «Ъ» его адвокат. Защитник отметил, что за время отбытия наказания его клиент «неоднократно подавал на смягчение, условно-досрочное освобождение и помилование», но прошения были отклонены.

Источник: Прокуратура Красноярского края

«В первую очередь он увиделся со своей 88-летней мамой инвалидом второй группы», — уточнил адвокат Михаил Шолохов.

Как писал «Ъ», Олег Митволь должен был освободиться именно 24 марта — у экс-чиновника закончился срок наказания с учетом времени, проведенного под арестом во время расследования его уголовного дела.

Олега Митволя задержали в 2022 году при попытке вылететь в Дубай. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Следствие настаивало, что при строительстве метро в Красноярске Митволь как гендиректор АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» передал заказчику заведомо непригодную проектную документацию от 1989 года и фиктивные результаты инженерных изысканий. Подрядчик в итоге получил 954 млн руб. Уголовное дело рассматривали в особом порядке, так как Митволь заключил сделку со следствием. В 2023 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии.

В 2004—2009 годах Олег Митволь был замруководителя Росприроднадзора, занимался в том числе борьбой с незаконными постройками. В 2009—2010 годах — префект Северного административного округа Москвы, в этой должности вел борьбу с самостроем. Позднее пытался пройти в Госдуму, занимался бизнесом.

