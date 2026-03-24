Народный фронт почтил память жертв натовских бомбардировок в Югославии

В мероприятии приняли участие около 100 представителей Народного фронта, в том числе руководитель исполкома президентского движения Михаил Кузнецов и посол Сербии в РФ Момчило Бабич.
Кузнецов в своей речи поблагодарил сербских дипломатов за возможность в этот день быть вместе с сербским народом и отметил, что каждое утро 24 марта у посольства Сербии собираются люди, чтобы почтить память жертв бомбардировок.
«В далеком 1999 году впервые было уничтожено международное право, впервые без всяких на то оснований, без санкции ООН начались варварские бомбардировки братской Сербии. Погибли люди, защищавшие свою страну, независимость, свободу, право на суверенитет. То, что сегодня происходит в мире, когда, по сути, суверенитет отходит на второй план, а на первом оказываются не более чем коммерческие интересы, — это, к сожалению, продолжение того, что началось тогда, в 1999 году», — заявил Кузнецов.
По словам главы исполкома Народного фронта, сербский народ в те годы показал пример того, как нужно биться до конца, до последнего защищать интересы своего Отечества.
«Сейчас это делает наша страна на полях специальной военной операции. Мы отстаиваем будущее и суверенитет нашей страны и точно знаем, что будем делать это до конца, не считаясь ни с чем. Мы готовы отдать за это свои жизни, готовы заплатить самую высокую цену ради того, чтобы наши дети, наши будущие поколения жили в свободной и суверенной стране и сами выбирали, с кем дружить. И выбор этой дружбы очевиден: он всегда был, есть и на столетия вперед останется рядом с нашими братьями, с сербским народом», — заключил он.
Бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Главной целью воздушно-наступательной операции Allied Force руководство альянса назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косове». По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов.
Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3 500 до 4 000 человек, ранения получили около 12,5 тыс., две трети из которых — это мирные жители.