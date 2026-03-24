Уголовную ответственность за незаконный майнинг предложил ввести Минюст РФ

Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Речь идет о введении отдельной статьи за незаконный майнинг и работу операторов инфраструктуры без включения в реестр.
Сейчас, как следует из действующего законодательства о цифровых активах, майнинг требует обязательной регистрации. При этом, по оценкам налоговых органов, в России около 50 тысяч участников рынка, тогда как в реестре значится менее 1,5 тысячи субъектов.
Проект предусматривает наказание за деятельность без регистрации, если причинен крупный ущерб или получен доход свыше 3,5 млн рублей. В этом случае возможен штраф до 1,5 млн рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. При возмещении ущерба допускается освобождение от наказания, однако доход подлежит конфискации.
За те же действия, совершенные группой или с доходом более 13 млн рублей, предлагается более жесткая ответственность — штраф до 2,5 млн рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Авторы инициативы считают, что меры позволят пресечь нелегальную деятельность и обеспечить изъятие незаконных доходов.
В то же время в юридическом сообществе звучат сомнения в необходимости отдельной статьи. Указывается, что действующие нормы уже позволяют квалифицировать подобные действия как незаконное предпринимательство или уклонение от налогов.
Также отмечается сложность определения размера ущерба и риск избыточного уголовного преследования. По оценкам специалистов, часть участников рынка остается вне реестра из-за доступа к более дешевой электроэнергии, и новые меры могут не привести к их легализации.
