В Волгограде создают уникальные кустарники для борьбы с песчаными бурями

Специалисты дендрария, расположенного в Советском районе Волгограда, создают уникальные засухоустойчивые растения, которым предстоит бороться с опустыниванием и песчаными бурями на территории региона, сообщает РИАЦ.
В коллекцию войдут роды джузгун (Calligonum), гребенщик (Tamarix), терескен (Krascheninnikovia) и другие. По большей части они встречаются на песчаных почвах, в том числе, в Калмыкии и других южных регионах. Но тамарикс, к примеру, растет в Александровском саду Волгограда. Горожане называют его кто Божьим деревом, кто бисерником, кто астраханской сиренью.
По большей части кустарники названных родов представлены одним или двумя видами. Волгоградцы поставили перед собой задачу расширить их видовое разнообразие. В планах — заложить три коллекции, на территориях не только Волгоградской, но и Астраханской области, и Ставрополья, а также три модельных участка, один из которых — в Калмыкии.
