Бесплатное такси намерены ввести для пенсионеров

Депутат ГД Борис Чернышов выступил с предложением о внедрении персональных транспортных сертификатов для граждан старше 70 лет. Они должны содержать месячный лимит поездок, предназначенных для посещения медицинских учреждений.
Инициатива была направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT. Для многих пожилых людей основным препятствием на пути к получению медицинской помощи является не столько запись к врачу, сколько физическая возможность добраться до медицинского учреждения.
Особенно актуально это для граждан старше 70 лет. Ограниченная мобильность, отсутствие собственного автотранспорта, трудности с использованием общественного транспорта и зависимость от помощи близких часто ведут к пропускам визитов.
Чернышов предлагает рассмотреть возможность реализации программы. Так, человек сможет самостоятельно вызвать такси, предъявив номер своего сертификата. Поездка будет автоматически классифицироваться как льготная, если маршрут должен пролегать от места проживания до медицинского учреждения и обратно.