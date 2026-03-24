19-летняя боксерша впала в кому во время боя

В США 19-летняя боксерша Исис Сио была госпитализирована и введена в искусственную кому после боя с соотечественницей Жослин Камарильо. Об этом сообщает Boxing Scene.
Поединок прошёл в субботу в Сан-Бернардино. Сио потеряла сознание и упала на ринг после комбинации по корпусу и в голову. Медики оказали помощь прямо на месте, после чего спортсменку срочно увезли в больницу.
Родственники девушки рассказали, что она потеряла сознание после удара в печень — у нее упало давление. Позже Сио вывели из искусственной комы, она начала говорить. Врачи продолжают наблюдение за её состоянием.
Камарильо и Всемирный боксерский совет выразили слова поддержки пострадавшей. На счету Сио одна победа и три поражения. У Камарильо шесть побед в шести боях.
Читайте также: «Выяснились новые детали гибели гребца на Москве-реке».
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.